Ambala News: 26 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क भरे जाएंगे आवेदन

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- आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक और लॉगिन आईडी के जरिए पूरी करें आवेदन प्रक्रियासंवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने फरवरी/मार्च-2027 में आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) परीक्षाएं भी शामिल हैं। संबद्ध राजकीय व अराजकीय विद्यालयों, गुरुकुलों और विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन 30 अक्तूबर से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गए हैं।बोर्ड सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फरवरी/मार्च-2027 की इन परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपार आईडी का कॉलम (जो कि वैकल्पिक है) तथा यू-डाइस कोड का कॉलम पूरी तरह से भरना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने सभी विद्यालय मुखियाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक और लॉगिन आईडी के जरिये ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।परीक्षा आरंभ होने के बाद फोटो या हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान तकनीकी समस्या आने पर बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 01664-254300 पर संपर्क किया जा सकता है।आवेदन की अंतिम तिथियां और विलंब शुल्कबोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन बिना विलंब शुल्क के 30 अक्तूबर से 26 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 27 से 30 नवंबर तक 100 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, 1 से 4 दिसंबर तक 300 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। 5 से 8 दिसंबर तक आवेदन करने पर 1000 रुपये का विलंब शुल्क देय होगा।परीक्षा और अन्य शुल्क विवरणसेकेंडरी और पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक के लिए परीक्षा शुल्क 1150 रुपये और माइग्रेशन शुल्क 100 रुपये सहित कुल 1250 रुपये निर्धारित है। प्रति प्रायोगिक विषय का शुल्क 100 रुपये अलग से देना होगा। सीनियर सेकेंडरी और उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक के लिए परीक्षा शुल्क 1200 रुपये और माइग्रेशन शुल्क 100 रुपये सहित कुल 1300 रुपये देय है। साथ ही, प्रति प्रायोगिक विषय का शुल्क 100 रुपये और अतिरिक्त विषय का शुल्क 200 रुपये अलग से निर्धारित किया गया है।