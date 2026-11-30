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योजना का फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद जब लाइव फोटो ली जाती है, तो सिस्टम में फोटो स्वीकार नहीं हो पा रही है। बार-बार दोबारा फोटो अपलोड करने का संदेश आने से आवेदन अटका रह रहा है। एक ही प्रक्रिया के लिए उन्हें कई-कई बार सीएससी केंद्रों पर जाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है। तकनीकी समस्या के साथ-साथ महिलाओं के निरस्त होने का मामला भी सामने आ रहा है। इसके अलावा कई महिलाओं ने आवेदन किए थे, लेकिन वह आवेदन रिजेक्ट हो गए। संवादपहले अपडेट नहीं हुआ फिर रिजेक्ट हुआछावनी निवासी दर्शनी ने बताया कि उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आवेदन अपडेट नहीं हुआ और उसे रिजेक्ट कर दिया गया।फार्म हुआ रिजेक्टछावनी निवासी राजरानी ने कहा कि उन्होंने चार महीने पहले आवेदन करवाया था, जिसके बाद विभाग की ओर से उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया।फार्म रिजेक्ट के कारण नहीं मिल रहालक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन अभी तक लाभ शुरू नहीं हुआ। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है।पोर्टल में कभी कभी तकनीकी दिक्कत के कारण समस्या आ जाती है, इसके बारे में मुख्यालय को जानकारी दी गई है।सुरजीत कौर, जिला समाज कल्याण अधिकारी,अंबाला।