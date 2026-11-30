विज्ञापन





अभियोजन पक्ष के अनुसार अंबाला छावनी के ग्रीन पार्क निवासी शिकायतकर्ता अनिल धीमान ने बलदेव नगर थाने में दी शिकायत में बताया था कि अंबाला शहर की जग्गी कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय उदित कुमार व उसके साथियों जसविंदर उर्फ बिल्लू और नरदीप उर्फ मुंदरी ने उसके बेटे लक्ष्य को 15 दिन में सीधी फ्लाइट से अमेरिका भेजने के लिए 41 लाख रुपये में सौदा तय किया था। आरोप है कि आरोपियों ने लक्ष्य को पहले चीन और फिर दुबई भेजा, जहां एक एजेंट ने उससे मारपीट कर 4500 अमेरिकी डॉलर छीन लिए। बाद में फर्जी टिकट व वीजा दिखाकर आरोपियों ने 20 लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से हड़प लिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ मुलाना, सरहिंद व बलदेव नगर थानों में भी कबूतरबाजी के मामले दर्ज हैं। लिहाजा अदालत ने याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो

विज्ञापन

अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह खटाना की अदालत ने युवक को अमेरिका भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में नामजद मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों, बैंक रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट के पुख्ता सबूतों को आधार बनाते हुए यह आदेश सुनाया।