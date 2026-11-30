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लाइसेंसी ने पहले पत्र भेजकर रेलवे के नक्शे और अपने की-प्लान के बीच माप के अंतर पर ध्यान दिलाते हुए की-प्लान के अनुमोदन का अनुरोध किया था। रेलवे के मौजूदा प्लान में कुल क्षेत्रफल 256.60 वर्गमीटर दर्ज है, जबकि प्रस्तुत की-प्लान में क्षेत्रफल 2774.65 वर्गफुट दर्शाया गया है। विज्ञापन

अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक, संबंधित इंजीनियरिंग व वाणिज्यिक शाखाओं तथा लाइसेंसी को निर्देश दिए हैं कि आवंटित परिसर का उपयोग सख्ती से अनुबंध की सीमाओं के भीतर ही किया जाए। संवाद लाइसेंसी ने पहले पत्र भेजकर रेलवे के नक्शे और अपने की-प्लान के बीच माप के अंतर पर ध्यान दिलाते हुए की-प्लान के अनुमोदन का अनुरोध किया था। रेलवे के मौजूदा प्लान में कुल क्षेत्रफल 256.60 वर्गमीटर दर्ज है, जबकि प्रस्तुत की-प्लान में क्षेत्रफल 2774.65 वर्गफुट दर्शाया गया है।अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक, संबंधित इंजीनियरिंग व वाणिज्यिक शाखाओं तथा लाइसेंसी को निर्देश दिए हैं कि आवंटित परिसर का उपयोग सख्ती से अनुबंध की सीमाओं के भीतर ही किया जाए। संवाद

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अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर मॉड्यूलर स्लीपिंग पॉड सुविधा के नवीनीकरण, संचालन, रखरखाव और संचालन स्टाफ की तैनाती से जुड़े मामले में उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 23 नवंबर को जारी पत्र के अनुसार लाइसेंसी की ओर से प्रस्तुत लेआउट/की-प्लान में दर्शाए गए माप भवन की बाहरी दीवारों सहित बाहरी माप हैं, जबकि ई-नीलामी कैटलॉग के साथ संलग्न साइट प्लान में भवन के भीतरी माप दिए गए हैं। यह मामला अनुबंध से जुड़ा है। इसके तहत मेसर्स जीएस कार्गो सर्विस, मुरादाबाद को स्लीपिंग पॉड सेवा का ठेका दिया गया है।