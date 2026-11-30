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पार्षद शोभा पूनिया ने बताया कि धूलकोट गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर एक भव्य स्वागत गेट बनाने की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा जा चुका है, जिसे जल्द ही प्रशासनिक मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही, लंबे समय से जर्जर और खस्ताहाल पड़ी श्मशान घाट की सड़क का नवनिर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में हो रही असुविधा से राहत मिल सके।गांव में गंदगी और जलभराव की समस्या पर जवाब देते हुए पार्षद ने कहा कि कुछ दिन पहले ही स्थानीय नालों की सफाई करवाई गई थी। अब क्षेत्र के बड़े नालों की सफाई का कार्य भी शीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा, ताकि आगामी समय में जलभराव की स्थिति पैदा न हो। वहीं, घरों के नलों में आ रहे दूषित और बदबूदार पानी की गंभीर समस्या पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से तुरंत बात कर इस समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाएगा। संवादलाइब्रेरी, हाई-मास्ट लाइट्स और बैंकिंग सुविधा की पहलयुवाओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव में आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की योजना है। इसके अलावा, अंधेरे रास्तों को रोशन करने के लिए नई स्ट्रीट लाइट्स और प्रमुख चौराहों पर हाई-मास्ट लाइटें लगवाने का कार्य भी जल्द शुरू होगा। गांव में बैंकिंग सेवाओं के अभाव पर पार्षद ने स्वीकार किया कि धूलकोट में फिलहाल बैंक और एटीएम की सुविधा नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि गांव में किराए के लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध होती है, तो बैंक और एटीएम खुलवाने की दिशा में भी सार्थक पहल की जाएगी।सामुदायिक केंद्र और शौचालय पर चल रहा मंथनगांव में सामुदायिक केंद्र और सार्वजनिक शौचालय न होने की समस्या पर शोभा पूनिया ने बताया कि इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धूलकोट की तमाम समस्याओं को दूर कर विकास की गति को तेज किया जाएगा।