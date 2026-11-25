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साहा। सीआईए मुलाना की टीम ने खेतों से ट्रांसफार्मर का तांबा, बिजली की तार व अन्य सामान चोरी करने के आरोपी बंटी निवासी डेहा बस्ती, केसरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 11 व 12 नवंबर की रात बिहटा गांव में किसानों के खेतों से सामान चोरी हुआ था। बिहटा निवासी करण सिंह की शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच सीआईए मुलाना को सौंपी गई थी। उप निरीक्षक मतलूब हुसैन व टीम ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस चोरी का सामान बरामद करने व अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। संवाद