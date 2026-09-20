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Ambala News: गृह क्लेश से परेशान युवती ने खाया जहरीला पदार्थ

Sun, 20 Sep 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:20 AM IST
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A young woman, troubled by domestic troubles, consumed poisonous substance.
अंबाला सिटी। गांव धीरा माजरा में शनिवार सुबह करीब 10 बजे गृह क्लेश से तंग आकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पीड़िता की पहचान हरदीप कौर के रूप में हुई है, जो अंबाला स्थित हीलिंग टच अस्पताल में बतौर हेल्पर कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार, हरदीप कौर का पिछले तीन दिनों से अपनी माता के साथ किसी बात को लेकर घरेलू विवाद चल रहा था। लगातार हो रही कहासुनी और मानिसक तनाव से परेशान होकर शनिवार सुबह उसने घर में रखी जहरीला पदार्थ को सेवन कर लिया। परिजन उसे तुरंत अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक युवती की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और फिलहाल उसकी स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं। संवाद
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