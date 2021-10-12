फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   17,502 bags of fertilizer missing from shop, FIR lodged

Ambala News: दुकान से खाद की 17,502 बोरी गायब, प्राथमिकी दर्ज

Thu, 08 Oct 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
17,502 bags of fertilizer missing from shop, FIR lodged
अंबाला सिटी। नन्यौला गांव स्थित न्यू ग्रेन मार्केट की दुकान से खाद की कालाबाजारी और हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के रिकॉर्ड में हजारों बोरी खाद दर्ज थी, लेकिन जब कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया तो गोदाम खाली मिला।
विज्ञापन

मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने फर्म के प्रोप्राइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बुधवार को कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक डॉ. सूरजभान ने नन्यौला स्थित मैसर्स जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी (दुकान नंबर 19, न्यू ग्रेन मार्केट) के गोदाम पर छापा मारा। ऑनलाइन पीओएस सिस्टम के अनुसार फर्म के पास भारी मात्रा में खाद का स्टॉक दिख रहा था। इसमें डीएपी के 1778 बैग, यूरिया के 15124 बैग, ट्रिपल सुपर फास्फेट के 600 बैग थे। टीम ने भौतिक सत्यापन किया तो मौके पर खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। डीलर खाद के विक्रय से संबंधित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीओएस मशीन में दर्ज 17,502 बोरी खाद मौके से नदारद थी। वहीं फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर 1985 के नियम 35(1)(ए) के तहत जरूरी फॉर्म-एन यानी स्टॉक रजिस्टर टीम को नहीं दिखाया गया। पंजीकरण दस्तावेजों की जांच में फॉर्म-ओ संलग्न नहीं मिला। वहीं दुकान पर रोजाना का स्टॉक और सरकारी रेट प्रदर्शित नहीं किया गया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed