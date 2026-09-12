Ambala News: बराड़ा में तैयार हो रहा 100 फुट ऊंचा रावण, रिमोट से होगा दहन

बराड़ा, साहा। असत्य पर सत्य पर विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व इस बार बराड़ा में ऐतिहासिक और भव्य अंदाज में मनाया जाएगा। कस्बे के मुख्य दशहरा ग्राउंड में 100 फुट ऊंचे विशालकाय रावण के पुतले का निर्माण कार्य जारी है। इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुतले का दहन आधुनिक तकनीक यानी रिमोट कंट्रोल के जरिए होना रहेगा।बराड़ा में पिछली कई वर्षों से रावण बनता आ रहा है। यहां बने हुए रावण ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान बनाया है। हालांकि पिछले वर्ष किन्हीं सुरक्षा कारणों से यहां रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों ने राजस्थान के कोटा में काम किया था। वहां भी उन्होंने रावण के पुतले की ऊंचाई को लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। आयोजन समिति के सदस्य विक्रम राणा और अमरपाल राणा ने बताया कि बराड़ा का दशहरा हमेशा से पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार के आयोजन को भव्य रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा से विशेष तौर पर कुशल कारीगरों को आमंत्रित किया गया है। मुख्य कारीगर उस्मान खान अपनी पूरी टीम के साथ पिछले कई दिनों से दिन-रात ग्राउंड में डेरा डाले हुए हैं।