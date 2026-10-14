Gorakhpur News: दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, दो घायल

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जानकारी के मुताबिक, मोतीराम अड्डा के गोबर्धन टोला निवासी सतेंद्र निषाद (18) अपने मित्र अमन उर्फ छोटू पासवान के साथ झंगहा से मोतीराम अड्डा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान झंगहा थाना क्षेत्र के बरही निवासी सिम्मी (27) बाइक से मोतीराम अड्डा से बरही की तरफ जा रहे थे। खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर केरवनिया के पास दोनों बाइकों की टक्कर हो गई।हादसे में सतेंद्र, अमन और सिम्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सतेंद्र की मौत हो गई, जबकि अमन और सिम्मी का एम्स में उपचार चल रहा है। पुलिस ने सतेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। सतेंद्र दो भाइयों में सबसे बड़ा था।