फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   12-year-old boy hangs himself after mother stops him from using mobile phone.

Gorakhpur News: मां ने मोबाइल चलाने से रोका तो 12 वर्षीय किशोर ने फंदा लगाकर दी जान

Wed, 14 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
12-year-old boy hangs himself after mother stops him from using mobile phone.
भटहट। गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को 12 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मां ने उसे अधिक देर तक मोबाइल चलाने से मना किया था। इसके बाद घर के पास आम के पेड़ से रस्सी के सहारे उसका शव लटका मिला। परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिए। हालांकि, परिजनों का कहना है कि झूला झूलते समय रस्सी गले में फंसने से हादसा हुआ।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, किशोर भटहट कस्बे के पास स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ता था। इन दिनों विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा चलने के कारण उसकी छुट्टी थी। मंगलवार को वह घर पर काफी देर से मोबाइल चला रहा था। इस पर मां ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया। इसके बाद घर से कुछ दूरी पर स्थित आम के पेड़ के पास उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिए। परिजनों ने बताया कि किशोर पेड़ पर झूला झूल रहा था। इसी दौरान रस्सी गले में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोर दो भाइयों में छोटा था। इस संबंध में गुलरिहा थानाध्यक्ष जेपी पाल ने बताया कि घटना के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed