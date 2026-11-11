Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Youth drowns while fishing in Ami River; search underway

Gorakhpur News: आमी नदी में मछली पकड़ने गया युवक डूबा, तलाश जारी

Wed, 11 Nov 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Youth drowns while fishing in Ami River; search underway
कौड़ीराम। बेलीपार थाना क्षेत्र में सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय युवक डूब गया। उसकी पहचान कौड़ीराम निवासी झूरी पासवान पुत्र लोरिक पासवान के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नदी में तलाश शुरू की, लेकिन तीन घंटे तक उसका कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने के करीब तीन घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। जानकारी के अनुसार, झूरी पासवान सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चला। थानाप्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में तलाशी अभियान शुरू किया। देर शाम तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed