Gorakhpur News: रुपये के विवाद में दो किशोरी बहनों को ऑटो से थाने ले जाने का आरोप

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- बेटियों ने मां के लेनदेन की जानकारी से किया इन्कार- दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर, जांच के बाद आपसी सहमति से हुआ समझौताभगवानपुर/भरोहिया। रुपये के लेनदेन के विवाद में एक युवक पर दो किशोरी बहनों को जबरन ऑटो में बैठाकर थाने ले जाने का आरोप लगा है। मामला पीपीगंज थाना क्षेत्र के नीबा गांव और नगर पंचायत पीपीगंज से जुड़ा है। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने जांच की। बाद में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया।पीपीगंज नगर निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नीबा गांव निवासी संगीता देवी ने उनसे 40 हजार रुपये नकद उधार लिए थे। काफी समय से रकम वापस मांगने के बावजूद महिला रुपये नहीं लौटा रही थी। आरोप है कि वह घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद राजकुमार उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं, संगीता देवी की दोनों बेटियों ने अपनी तहरीर में बताया कि उन्हें मां के रुपये के लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोमवार सुबह करीब आठ बजे दोनों बहनें घर से पीपीगंज आ रही थीं। इसी दौरान भरोहिया के पास राजकुमार ने उन्हें रोक लिया और जबरन ऑटो में बैठाकर पीपीगंज थाने ले आया। थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि रुपये देने का दावा करने वाला युवक दोनों किशोरियों को थाने लेकर आया था। दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की गई। बाद में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया।