Gorakhpur News: करंट से विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका

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ब्रह्मपुर। झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने मौत की वजह बिजली का करंट लगना बताया है, जबकि मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए पति, सास और ननद पर आरोप लगाए हैं। मृतका के चाचा ने झंगहा थाने में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।शिवपुर, चौरीचौरा निवासी राम आश्रय निषाद के अनुसार, उन्होंने अपनी भतीजी रंजू (25) की शादी करीब दो वर्ष पहले ब्रह्मपुर गांव निवासी सूरज से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति सूरज उनकी भतीजी के साथ आए दिन मारपीट करता था। चाचा ने पति के किसी अन्य युवती से संबंध होने का भी आरोप लगाया है। राम आश्रय के मुताबिक, घटना के बाद पति सूरज, सास सुदामा देवी और ननद पिंकी ने सूचना दी कि रंजू की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। हालांकि मायके पक्ष को घटना की परिस्थितियों पर संदेह है। उन्होंने पुलिस से पोस्टमार्टम कराकर मौत का वास्तविक कारण पता लगाने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। झंगहा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विवाहिता की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।