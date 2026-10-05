Gorakhpur News: तरकुलानी में साथियों के साथ नहाने गया युवक डूबा, लापता

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खोराबार। थाना क्षेत्र के तरकुलानी रेगुलेटर के पास रविवार शाम करीब 3:45 बजे नहाते समय एक युवक गहरे पानी में डूब गया। उसके साथ नहा रहे तीन अन्य युवकों ने गांव पहुंचकर परिजन और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। झंगहा थाना क्षेत्र के गहिरा पांडेय टोला निवासी सूरज यादव (18) पुत्र दीनानाथ यादव अपने साथियों के साथ तरकुलानी पंप हाउस के पास नहाने गया था। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। देर शाम तक एनडीआरएफ की टीम नदी में युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सूरज मजदूरी करता था और दो भाइयों में बड़ा था। पिता दीनानाथ यादव भी मजदूरी करते हैं। थाना प्रभारी खोराबार सुधांशु सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम लापता सूरज यादव की तलाश कर रही है।