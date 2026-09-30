Gorakhpur News: सोते समय सांप ने डसा, युवक की इलाज के दौरान मौत

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मक्खनपुर टोला निवासी परदेशी का 21 वर्षीय बेटा उदय सिंह निषाद मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। सोमवार शाम काम से लौटने के बाद खाना खाकर वह बिस्तर पर सो गया। कुछ देर बाद उसकी चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। उसकी कमर पर सांप के काटने का निशान देखकर परिजन घबरा गए और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने युवक का उपचार शुरू किया, लेकिन मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उदय चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।