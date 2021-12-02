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हटवा गांव निवासी रंजीत पुत्र श्यामसुंदर उनौली गांव में एक निर्माणाधीन मकान पर शटरिंग का काम करने गया था। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह छत पर पाइप चढ़ा रहा था। इसी दौरान पाइप मकान के पास से गुजर रहे बिजली के तार से छू गया। करंट लगने से रंजीत छिटककर नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया।स्थानीय लोग उसे तत्काल सीएचसी गोला लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इसके बाद परिजन उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी चिकित्सकों ने उसे मृत बताया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर लौटने लगे। मृतक के चाचा राजेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर सीएचसी गोला के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करंट लगने के बाद शाम करीब पांच बजे रंजीत को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दो घंटे तक कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। इसके बाद पहुंचे एक चिकित्सक ने रेफर करने का कागज दे दिया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. एएन ठाकुर ने बताया कि युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। परिजनों को मृत्यु से संबंधित कागजात भी दिए गए थे, लेकिन वे विवाद कर रहे थे और शव को अपने निजी वाहन से लेकर चले गए। वहीं, थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि युवक की करंट से मौत होने की जानकारी मिली है। हालांकि, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।