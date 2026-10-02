Gorakhpur News: स्कूटी से कच्ची शराब ले जा रहा युवक गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, राजघाट क्षेत्र से स्कूटी पर कच्ची शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने सरैया बाजार के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद स्कूटी सवार युवक को रोककर तलाशी ली गई। स्कूटी के आगे रखी बोरी से कच्ची शराब मिलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान सरैया बाजार निवासी प्रमोद निषाद के रूप में हुई। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर स्कूटी सीज कर दी। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शराब के स्रोत और उसकी आपूर्ति के संबंध में जांच की जा रही है।