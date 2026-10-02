Gorakhpur News: स्कूटी से कच्ची शराब ले जा रहा युवक गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
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गुलरिहा। क्षेत्र के सरैया बाजार के पास पुलिस ने बुधवार की रात स्कूटी से कच्ची शराब ले जा रहे युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान स्कूटी के आगे रखी सफेद बोरी से कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने स्कूटी सीज कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के मुताबिक, राजघाट क्षेत्र से स्कूटी पर कच्ची शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने सरैया बाजार के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद स्कूटी सवार युवक को रोककर तलाशी ली गई। स्कूटी के आगे रखी बोरी से कच्ची शराब मिलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान सरैया बाजार निवासी प्रमोद निषाद के रूप में हुई। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर स्कूटी सीज कर दी। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शराब के स्रोत और उसकी आपूर्ति के संबंध में जांच की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक, राजघाट क्षेत्र से स्कूटी पर कच्ची शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने सरैया बाजार के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद स्कूटी सवार युवक को रोककर तलाशी ली गई। स्कूटी के आगे रखी बोरी से कच्ची शराब मिलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान सरैया बाजार निवासी प्रमोद निषाद के रूप में हुई। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर स्कूटी सीज कर दी। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शराब के स्रोत और उसकी आपूर्ति के संबंध में जांच की जा रही है।
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