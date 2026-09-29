Gorakhpur News: भतीजी की दोस्ती से नाराज युवक को बुलाया, विवाद के बाद मारी गोली

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माया बाजार उत्तरी फाटक निवासी रीना गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बेटे नमन को शनि उर्फ सचीन्द्र कुशवाहा, रीशू जायसवाल, राहुल गुप्ता और कुछ अन्य लोगों ने किसी बात को लेकर जुबली टॉकीज के पास बुलाया था। आरोप है कि वहां गाली-गलौज के बाद नमन पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे से फायर कर दिया गया। गोली लगने से नमन घायल हो गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह शनि उर्फ सचीन्द्र कुशवाहा की भतीजी की नमन से दोस्ती बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, भतीजी से दूर रहने के लिए समझाने के उद्देश्य से शनि ने नमन को बुलाया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फायरिंग की घटना सामने आई।घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस के अनुसार रीशू जायसवाल, राहुल गुप्ता और शनि उर्फ सचीन्द्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार दोपहर बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फायरिंग में इस्तेमाल असलहे के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।