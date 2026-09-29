Gorakhpur News: एक ही विद्यालय के पांच पहलवानों ने जीते स्वर्ण पदक, रचा इतिहास
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। देवरिया में आयोजित 70वीं माध्यमिक विद्यालयी प्रदेशीय बालक वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में गोरखपुर के पीएमश्री राजकीय जुबिली इंटर काॅलेज के एक ही विद्यालय के पांच पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय का गौरव बढ़ने के साथ ही गोरखपुर मंडल अंक तालिका में भी आगे हो गया।
प्रतियोगिता के अंडर-17 फ्री स्टाइल बालक वर्ग में गोरखपुर के पहलवानों ने विभिन्न भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में आदित्य यादव, 60 किलोग्राम में अरुण गुप्ता, 72 किलोग्राम में सतीश यादव, 80 किलोग्राम में विवेक चौहान और 92 किलोग्राम भार वर्ग में अंश यादव ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, इसी विद्यालय के पहलवान इरशाद ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर विद्यालय की पदक तालिका में एक और उपलब्धि जोड़ी। एक ही विद्यालय के पांच खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक जीतने से खेल जगत में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विश्व प्रकाश सिंह, डॉ. अरुणेंद्र राय, नीलम देवी, कुंवर गौरव सिंह, रामचंद्र यादव, चंद्रेश पटेल, हरिकेश यादव, राम हरि यादव और संतोष सिंह सहित अन्य लोगों ने बधाई दी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता के अंडर-17 फ्री स्टाइल बालक वर्ग में गोरखपुर के पहलवानों ने विभिन्न भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में आदित्य यादव, 60 किलोग्राम में अरुण गुप्ता, 72 किलोग्राम में सतीश यादव, 80 किलोग्राम में विवेक चौहान और 92 किलोग्राम भार वर्ग में अंश यादव ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, इसी विद्यालय के पहलवान इरशाद ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर विद्यालय की पदक तालिका में एक और उपलब्धि जोड़ी। एक ही विद्यालय के पांच खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक जीतने से खेल जगत में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विश्व प्रकाश सिंह, डॉ. अरुणेंद्र राय, नीलम देवी, कुंवर गौरव सिंह, रामचंद्र यादव, चंद्रेश पटेल, हरिकेश यादव, राम हरि यादव और संतोष सिंह सहित अन्य लोगों ने बधाई दी।
विज्ञापन