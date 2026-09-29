Gorakhpur News: स्टेशन पर मिले लावारिस बैग, तलाशी में निकली शराब

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गोरखपुर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर नौ पर सोमवार को दो लावारिस बैग मिले। तलाशी लेने पर इनमें 132 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई। शराब की कीमत 17,160 रुपये बताई गई है। आरपीएफ ने शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उप निरीक्षक बृजेश कुमार आर्य और सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार व सहायक उप निरीक्षक बृजराज यादव और केपी भारती स्टेशन पर निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों बैग लावारिस हालत में दिखाई दिए।