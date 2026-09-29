Gorakhpur News: रिटायर्ड टीटीई से लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी

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राम बचन यादव के मुताबिक, वह पूर्वोत्तर रेलवे में टीटीई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नौकरी के दौरान उनकी पहचान कौवाबाग रेलवे कॉलोनी निवासी चंद्र कुमार सिंघारिया से हुई थी। आरोप है कि जनवरी 2021 में चंद्र कुमार उनके घर पहुंचे और बताया कि वह लखनऊ में जमीन खरीदकर प्लॉटिंग का काम करते हैं।उन्हें लखनऊ के देवा रोड पर एक प्लॉट दिखाया गया और कीमत 25 लाख रुपये बताई गई। आरोप है कि आधी रकम जमा करने पर प्लॉट बुक कराने और शेष राशि देने पर तत्काल रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया गया। इस पर राम बचन यादव ने चार फरवरी 2021 को आरटीजीएस के जरिए 12.50 लाख रुपये आरोपियों की फर्म के खाते में भेज दिए। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए संपर्क करने पर उन्हें अलग-अलग बहाने बनाकर टाल दिया गया। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।