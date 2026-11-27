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भारत सरकार की नामित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से यह योजना लागू की जा रही है। जिला प्रबंधक जनपद में किसानों को योजना से जोड़ने और जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार करा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर प्रीमियम की धनराशि कटवाकर रसीद अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, जो ऋणी किसान फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, वे 24 दिसंबर तक अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से सूचित करें। गैर-ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। बटाईदार किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें भूस्वामी की ओर से प्रमाणित एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना होगा।जमा करने होंगे आवश्यक दस्तावेजगैर-ऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, बचत बैंक का पासबुक नवीनीकरण और जमीन की खतौनी शामिल हैं। कृषक का मोबाइल नंबर देना भी अनिवार्य है। बटाईदार किसानों को भूस्वामी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि जमीन का संपूर्ण लाभ उन्हें न मिलकर उनके बटाईदार को दिया जाए।अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर जारीकिसान योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक रंजीत सिंह से भी संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल नंबर 8353930425 है। यह जानकारी किसानों को योजना का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगी।