Gorakhpur News: बिलासपुर में दम दिखाएगी महिला कबड्डी टीम
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 02:56 AM IST
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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम का अंतिम चयन मंगलवार को पूरा हो गया। चयनित 14 सदस्यीय टीम अक्तूबर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होने वाली अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। टीम के चयन के लिए विश्वविद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में ट्रायल हुआ जिसमें परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़ी निगरानी में खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया गया।
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