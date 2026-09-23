Gorakhpur News: तुर्कमानपुर में बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम का विरोध, हंगामा

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जांच में 5.966 किलोवाट बिजली चोरी का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान उपभोक्ता मोहम्मद सलमान खान ने नॉर्मल उपकेंद्र के जेई सुधीर यादव पर धनउगाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद मोहल्ले के लोग भी जुट गए और बिजली विभाग के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है।प्रवर्तन दल प्रथम के प्रभारी उपनिरीक्षक वीरेंद्र राय के नेतृत्व में अवर अभियंता राजेश कुमार मिश्रा, अवर अभियंता सुधीर यादव, उपनिरीक्षक रामदुलार यादव, उपनिरीक्षक प्रभात तिवारी, मुख्य आरक्षी शिवप्रकाश शुक्ला और आरक्षी विपिन कन्नौजिया ने तुर्कमानपुर, पहाड़पुर में जांच की। टीम ने मोहम्मद सलमान खान के आवासीय परिसर की जांच की।इस दौरान पाया गया कि परिसर में लगे मीटर से पहले छत पर इनकमिंग केबल में कट लगाकर दो कोर की काली केबल जोड़ दी गई थी। इसके जरिये मीटर को बाईपास कर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में स्वीकृत भार दो किलोवाट के मुकाबले 5.966 किलोवाट बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया।