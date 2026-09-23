Gorakhpur News: विधि विभाग में शिक्षक से भिड़ा कर्मचारी, गाली-गलौज का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. राय ने शिकायत में कहा है कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह विधि विभाग के कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान कर्मचारी उनसे अकारण उलझ गए और कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के सामने हुआ जिससे शिक्षक की गरिमा प्रभावित हुई।शिकायत में डॉ. राय ने कर्मचारी पर पहले भी शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों से उलझने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी की भाषा और कार्यप्रणाली अमर्यादित व अपमानजनक है। आरोप है कि कर्मचारी विभाग को अपनी मर्जी से चलाने की बात कहते हैं और स्थानांतरण कराने में किसी की क्षमता नहीं होने का दावा करते हैं।डॉ. राय ने कुलपति से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई से विश्वविद्यालय में शिक्षकों की गरिमा और विभागीय अनुशासन बनाए रखा जा सकेगा। डॉ. राय ने शिकायत की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय के कुलसचिव और विधि विभाग के अधिष्ठाता व अध्यक्ष को भी भेजी है।