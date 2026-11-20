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सहजनवां। क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का ही एक युवक रात में घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। पीड़िता के मुताबिक, अगले दिन बैंक से लौटते समय आरोपी ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। विरोध पर गाली-गलौज करते हुए कपड़े फाड़ दिया। साथ ही किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है। वह बच्चों के साथ रहकर गुजर-बसर करती हैं। सहजनवां थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रमोद के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।