फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Woman falls victim to car advertisement scam; 5.73 lakh swindled under the pretext of home delivery.

Gorakhpur News: कार का विज्ञापन देख फंसी महिला, होम डिलीवरी के नाम पर 5.73 लाख हड़पे

Wed, 09 Sep 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Woman falls victim to car advertisement scam; 5.73 lakh swindled under the pretext of home delivery.
गोरखपुर। कार बेचने के नाम पर महिला से 5.73 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेती चौक की रहने वाली मिताली गुप्ता ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की एक कार का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी ने कार की पूरी जानकारी दी और घर तक डिलीवरी कराने का भरोसा दिलाया। उसकी बातों पर विश्वास कर महिला ने यूपीआई के माध्यम से पांच लाख 73 हजार रुपये भेज दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने कार की डिलीवरी नहीं की। इस मामले में महिला ने सोमवार को तहरीर दी। मंगलवार को कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

मिताली ने तहरीर में बताया कि करीब एक माह पहले उसने सोशल मीडिया पर चार पहिया वाहन बेचने का एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में एक मोबाइल नंबर दिया गया था जिस पर कार खरीदने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते थे। महिला को कार पसंद आई। उसने दिए गए नंबर पर फोन कर गाड़ी के बारे में जानकारी ली। आरोपी ने कार की स्थिति और उससे जुड़ी जानकारी अच्छी बताई। साथ ही कार को महिला के घर तक पहुंचाने की बात कही। इससे महिला को उस पर भरोसा हो गया और उसने कार खरीदने की सहमति दे दी।
विज्ञापन

आरोप है कि बातचीत के बाद आरोपी के कहने पर महिला ने पांच अगस्त को यूपीआई के माध्यम से पांच लाख 73 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। रुपये भेजने के बाद कई दिन तक कार घर नहीं पहुंची। महिला ने जब आरोपी को फोन कर डिलीवरी के बारे में पूछा तो वह बार-बार उसे अलग-अलग बातें बताकर गुमराह करता रहा। आरोप है कि आरोपी ने महिला को फर्जी कागजात भी भेजे और कहा कि कार उसके नाम की जा रही है। गाड़ी नहीं मिलने पर महिला को शक हुआ। जब महिला ने रकम वापस करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed