Gorakhpur News: घर में फंदे से लटका मिला चौकीदार की बेटी का शव

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गौरापार गांव निवासी जयहिंद दुसाध खजनी थाने में ग्राम पुलिस (चौकीदार) के पद पर कार्यरत हैं। उनकी 16 वर्षीय बेटी सोनिया रविवार रात घर के कमरे में थी। रात करीब 12 बजे एक युवक ने जयहिंद को फोन कर बेटी के फंदा लगाने की सूचना दी। जानकारी मिलते ही वह घर पहुंचे, जहां बेटी का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।बताया जा रहा है कि घटना से पहले किशोरी की एक युवक से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। युवक बांसगांव थाना क्षेत्र के माल्हनपार कस्बे के पास स्थित पीड़ियां गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने किशोरी का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है और कॉल से जुड़े विवरण की जांच कर रही है। जयहिंद की पहली पत्नी से सोनिया इकलौती संतान थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी से उनकी एक बेटी और एक बेटा हैं।थानाध्यक्ष खजनी इंस्पेक्टर जयंत कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी।