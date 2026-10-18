वॉलीबॉल : एमएससी की टीमों का दबदबा

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बालक वर्ग की विजेता टीम में शिवम, सत्य, शुभम, हितांशु, उत्कर्ष, अमन, विक्रांत, अनुज और अंकित शामिल रहे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देना है। विभाग की ओर से विजेता, उपविजेता और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी गई।

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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में आयोजित तीन दिवसीय ‘वेव एंड वाइब्स’ खेल प्रतियोगिता के तहत शनिवार को वॉलीबॉल मुकाबले हुए। बालिका और बालक दोनों वर्गों में एमएससी प्रथम सेमेस्टर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं, दोनों वर्गों में एमएससी तृतीय सेमेस्टर की टीमें उपविजेता रहीं। बालिका वर्ग की विजेता टीम में अंशिका, अंजलि, पल्लवी, स्नेहा, नम्रता, सृष्टि और मंजली शामिल रहीं। उपविजेता टीम की ओर से आयुषी, तनिष्का, सुस्मिता, आकृति, खुशबू, ईशा और अनन्या ने मुकाबले में हिस्सा लिया।