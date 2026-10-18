Gorakhpur News: गोलघर पुलिस चौकी के पास कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और बैग चोरी

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उनके मुताबिक, घटना 13 अक्तूबर की शाम करीब 5:45 बजे की है। बिहार के बक्सर जिले के बसमनपुर बेलाव निवासी सर्वजीत पांडेय ने पुलिस को बताया कि वह अपनी कार को गोलघर पुलिस चौकी के पास खड़ी कर कंपनी के डीलर के पास गए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कार का शीशा तोड़ दिया और अंदर रखा बैग चोरी कर लिया। बैग में कंपनी के कागजात और लैपटॉप रखा था। कैंट थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से शातिर की तलाश की जा रही है। ब्यूरो