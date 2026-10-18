Gorakhpur News: त्रिभाषी स्मारिका जया में साहित्य और संस्कृति का संगम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के संरक्षक डॉ. रूप कुमार बनर्जी, अध्यक्ष डॉ. अमरनाथ चटर्जी और उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी ने विधायक विपिन सिंह को अंगवस्त्र और मां दुर्गा का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं, सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ‘बाबाई’ और साहित्य सचिव दीपक चक्रवर्ती ‘निशांत’ ने चारु चौधरी का स्वागत किया। संयुक्त सचिव जयंत चटर्जी और कार्यक्रम संचालक देवोजीत सेनगुप्ता ने क्षेत्राधिकारी ओंकार दत्त तिवारी को सम्मानित किया।विधायक विपिन सिंह ने कहा कि साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज की एकता को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी भाषा, परंपरा और विरासत से जोड़ते हैं। वहीं, चारु चौधरी ने मां दुर्गा को शक्ति, साहस और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बताते हुए महिलाओं के सम्मान और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया।संरक्षक डॉ. रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि जया साहित्य, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द को जोड़ने का प्रयास है। अध्यक्ष डॉ. अमरनाथ चटर्जी ने स्मारिका के प्रकाशन में सहयोग करने वालों के प्रति आभार जताया। उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी ने कहा कि समिति धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन देवोजीत सेनगुप्ता ने किया।