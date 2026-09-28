Gorakhpur News: 35 हजार परिवारों के पक्के मकान का सपना जल्द होगा साकार

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में वर्ष 2024 से आवास प्लस के लिए सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। पक्के मकान के लिए करीब 66 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदनों की जांच और पात्रता का सत्यापन कराया गया। जून में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर आवेदनों का अंतिम सत्यापन किया गया।जिले की 1274 ग्राम पंचायतों में यह प्रक्रिया पूरी कराई गई। इनमें पात्र लाभार्थियों का चयन हुआ, जबकि 10 ग्राम पंचायतों में एक भी पात्र लाभार्थी नहीं मिला। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अक्तूबर से 40 हजार रुपये की पहली किस्त जारी होने की उम्मीद है।