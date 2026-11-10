गोरखपुर: दो दिन से बाथरूम में पड़ा था 70 वर्षीय महिला का शव; चेहरे, ठुड्डी और दाईं आंख के ऊपर चोट के निशान

शाहपुर क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी स्थित एक मकान के बाथरूम में 70 वर्षीय जमीला देवी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी के साथ रहती थीं। बताया जा रहा है कि शव करीब दो दिन से बाथरूम में पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने को मौत का कारण बताया गया है। चेहरे, ठुड्डी और दाईं आंख के ऊपर भी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हादसे और हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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