गोरखपुर: रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सिपाही और उसके साथियों पर अधिवक्ता से मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक सिपाही और उसके तीन साथियों पर रिश्तेदार को रिसीव करने पहुंचे अधिवक्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। अधिवक्ता का आरोप है कि चारों ने उन्हें घेरकर पीटा और बंदूक के बट से सीने व कमर पर हमला किया। उनका मोबाइल छीनकर घटना का वीडियो डिलीट कर दिया और फोन जमीन पर पटककर तोड़ दिया। इसके बाद ऑनलाइन 500 रुपये भी ट्रांसफर करा लिए। मामले में जीआरपी ने आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने रेलवे स्टेशन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त किया।