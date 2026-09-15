फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Varanasi Division wins Kabaddi title; Lucknow is runner-up.

Gorakhpur News: वाराणसी मंडल ने जीता कबड्डी का खिताब, लखनऊ उपविजेता

Tue, 15 Sep 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Varanasi Division wins Kabaddi title; Lucknow is runner-up.
गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से आयोजित रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अंतर मंडलीय बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का सोमवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में समापन हुआ। कबड्डी के फाइनल मुकाबले में वाराणसी मंडल ने लखनऊ मंडल को 40-27 अंकों से हराकर खिताब अपने नाम किया। लखनऊ मंडल की टीम उपविजेता रही। कबड्डी का फाइनल मुकाबला शाम चार बजे वाराणसी और लखनऊ मंडल के बीच खेला गया। शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। वाराणसी मंडल के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर बढ़त बनाई और अंत तक इसे बरकरार रखा। 40 अंक हासिल कर वाराणसी मंडल विजेता बना, जबकि लखनऊ मंडल 27 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
विज्ञापन

मुकाबला देखने के लिए सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में बड़ी संख्या में कबड्डी प्रेमी पहुंचे। दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में भी जीत को लेकर खासा उत्साह नजर आया। प्रतियोगिता का आयोजन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे के निर्देशन में किया गया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ मंडल सह क्रीड़ा आयोजन सचिव के मार्गदर्शन और सहायक सुरक्षा आयुक्त, गोरखपुर क्षेत्र सहायक आयोजन सचिव के नेतृत्व में प्रतियोगिता संपन्न हुई। अंतर मंडलीय खेल प्रतियोगिता सात सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित की गई। इसमें बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी के मुकाबले खेले गए। सोमवार को कबड्डी के फाइनल मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ। मुख्य अतिथि खेल अधिकारी चंद्रविजय सिंह की उपस्थिति में विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed