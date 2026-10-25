फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   UP Police shows its dominance in state-level wrestling

Gorakhpur News: राज्य स्तरीय कुश्ती में यूपी पुलिस का दिखा दबदबा

Sun, 25 Oct 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
UP Police shows its dominance in state-level wrestling
सहजनवां (गोरखपुर)। रवींद्र सिंह और भारत भीम जनार्दन सिंह की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप-2026 का शनिवार को मुरारी इंटर कॉलेज में शुभारंभ हुआ। पहले दिन महिला वर्ग के मुकाबलों में यूपी पुलिस की पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। 62 किलो भार वर्ग में यूपी पुलिस की पुष्पा यादव ने पहला स्थान हासिल किया। पुष्पा गोरखपुर की रहने वाली हैं। बागपत की रिया दूसरे, गौतमबुद्ध नगर की काजल तीसरे और बरेली की खुशी चौथे स्थान पर रहीं। 76 किलो भार वर्ग में सत्यम एकेडमी की इतिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

यूपी पुलिस की नीलम द्वितीय, गोंडा की सोनिया तृतीय और बहराइच की वर्षा राजे चतुर्थ रहीं। पुरुष वर्ग के 57 किलो भारवर्ग में बहराइच के जयवीर सिंह अव्वल रहे। बागपत के हिमांशु दूसरे, आगरा के अभिषेक तीसरे और वाराणसी के मिथिलेश यादव चौथे स्थान पर आए।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में अन्य भार वर्गों के मुकाबले देर रात तक जारी रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कुश्ती को वर्षों के कड़े अनुशासन की परीक्षा बताया। कहा कि कुश्ती का मैट हमें जीत में विनम्रता और हार से सीखकर दोबारा खड़े होना सिखाता है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने खेल को शारीरिक विकास के साथ युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाला बताया। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला ने भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता के आयोजक आदित्य सिंह आगू ने अतिथियों का स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed