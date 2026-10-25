Gorakhpur News: ओवरलोड उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश

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बैठक में अधिक लोड वाले बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर बिजली घर की समस्या दूर करने के लिए समय तय करें और उसी के अनुसार काम पूरा करें। लंबे और अधिक लोड वाले 33 केवी और 11 केवी के फीडरों का भी लोड कम करने को कहा गया।इसके लिए फीडरों को अलग करने, बिजली का लोड दूसरे फीडर पर भेजने और जरूरत के अनुसार नए फीडर बनाने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि एक ही जगह बार-बार ट्रांसफार्मर खराब होने के कारणों की जांच की जाए। इसमें लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। गलत बिजली बिल बनने की शिकायतें रोकने के लिए मीटर की रीडिंग, उसकी फोटो और बिल में दर्ज जानकारी का मिलान किया जाएगा।बैठक में 1912, झटपट और पीटीडब्ल्यू पोर्टल पर लंबित शिकायतों और आवेदनों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायतों का तय समय में निस्तारण करें और अपने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी लें।