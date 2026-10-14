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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Unreserved special trains will run from Mumbai to Gorakhpur on October 18 and 25.

Gorakhpur News: मुंबई से गोरखपुर के लिए 18 और 25 अक्तूबर को चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Wed, 14 Oct 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:52 AM IST
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Unreserved special trains will run from Mumbai to Gorakhpur on October 18 and 25.
गोरखपुर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 09083/09084 नंबर की यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरों में संचालित होगी। बांद्रा टर्मिनस से 18 और 25 अक्तूबर को, जबकि गोरखपुर से 19 और 26 अक्तूबर को ट्रेन चलाई जाएगी। इससे मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन निर्धारित तिथियों पर सुबह 4:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी। बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और सवाई माधोपुर होते हुए अगले दिन सुबह ईदगाह आगरा पहुंचेगी। यहां से टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती होते हुए शाम 7:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 09084 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन 19 और 26 अक्तूबर को रात 10:45 बजे गोरखपुर से रवाना होगी।
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ट्रेन बस्ती से रात 12:20 बजे, गोंडा से रात 1:37 बजे, बाराबंकी से सुबह 3:02 बजे और ऐशबाग से सुबह 4:25 बजे गुजरेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह आगरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वापी, पालघर और बोरीवली होते हुए तीसरे दिन दोपहर 1:35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी के आठ, शयनयान श्रेणी के 11, एक पेंट्रीकार और दो एलएसएलआरडी कोच शामिल हैं। शयनयान श्रेणी के कोच भी अनारक्षित रहेंगे।
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