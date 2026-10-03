Gorakhpur News: राप्ती में मछली पकड़ते समय दो युवक डूबे, एक लापता

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महावीर छपरा। भौवापार बांध के पास शुक्रवार शाम राप्ती नदी में मछली पकड़ते समय दो युवक गहरे पानी में डूब गए। साथी ने नदी में छलांग लगाकर एक युवक को बचा लिया जबकि दूसरा देर शाम तक लापता रहा। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने बचाए गए युवक और उसके साथी को जिला अस्पताल भेजा।भौवापार निवासी अंश निषाद (18), निवेश निषाद (19) और सिद्धांत निषाद (19) शाम करीब 5:30 बजे नदी में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान अंश और निवेश गहरे पानी में चले गए। दोनों को डूबता देख सिद्धांत ने नदी में छलांग लगाकर निवेश को बाहर निकाला लेकिन उसकी भी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा। तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की जानकारी ली। अंधेरा होने के कारण अंश की तलाश रोक दी गई। शनिवार सुबह फिर तलाश शुरू की जाएगी। इस संबंध में बेलीपार थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि लापता युवक की तलाश की जा रही है।