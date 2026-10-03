एशियन मास्टर्स तैराकी : शहर के दो तैराक करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर। गोरखपुर के तैराक अंजनी कुमार मिश्र और अवनीश कुमार सिंह द्वितीय एशियन मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बंगलूरू में चार से 10 अक्तूबर तक होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के मास्टर्स तैराक हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में किया जा रहा है।जिला जल क्रीड़ा संघ के अध्यक्ष नंदू मिश्रा ने बताया कि अंजनी कुमार मिश्र पूर्वोत्तर रेलवे में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वह तैराकी कोच होने के साथ जिला जल क्रीड़ा संघ के महासचिव भी हैं। वहीं, अवनीश कुमार सिंह सेंट्रल रेलवे, मुंबई में कार्यरत हैं। दोनों तैराक जिले की समृद्ध तैराकी परंपरा से जुड़े परिवारों से आते हैं। अंजनी कुमार मिश्र के बाबा स्व. रामजी मिश्र को जिले में तैराकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए तैराकी का भीष्म पितामह कहा जाता है। अवनीश कुमार सिंह के पिता स्व. शैलेश सिंह भी अच्छे तैराक रहे हैं।दोनों के एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव अक्षय मिश्रा, सहायक क्रीड़ाधिकारी व भारतीय कुश्ती टीम के कोच चंद्रविजय सिंह, जिला जल क्रीड़ा संघ के उपाध्यक्ष शरद मिश्रा, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी राजेश सोनकर, संतोष प्रजापति, संध्या यादव, भूपेंद्र भास्कर यादव, प्रमोद यादव, मोहन शुक्ला समेत खेल प्रेमियों ने बधाई दी।ह