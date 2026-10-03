Gorakhpur News: कसाई काटता था पशु, चाचा भतीजा बेचते थे मांस

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गोरखपुर। गोला क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने नुरुल हसन को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आजाद नामक व्यक्ति पशुओं को काटकर मांस तैयार करता था। इसके बाद नुरुल हसन और उसका भतीजा राजू उसे बेचते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों तक पहुंचने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की मदद ली गई। जांच में आजाद का नाम पहले भी इसी तरह के मामले में सामने आने की बात पता चली है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि मांस कहां और किन लोगों को बेचा जाता था। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामले में कुछ और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। पुलिस संभावित बड़े नेटवर्क के संबंध में भी जांच कर रही है।