आरोपियों ने बताया कि बांसगांव के मुखलिसपुर निवासी दीपक तिवारी अपने भाई मुकेश के साथ लखनऊ में रहता है। उसी के माध्यम से सोने की तस्करी का नेटवर्क संचालित होता है। गिरोह के कई लोग उसके लिए काम करते हैं। 24 नवंबर को दोनों आरोपी सोना बेचने घंटाघर पहुंचे थे लेकिन मंगलवार को बाजार बंद होने के कारण बिक्री नहीं हो सकी। आरोपियों ने बताया कि वे प्रयाग बुलियन ट्रेडर्स के संचालक से मिले थे। सोना देखने के बाद उन्होंने दो लाख रुपये दिए थे। बाकी रकम बाजार खुलने पर देने की बात कही थी।