पुलिस के अनुसार, संदीप महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के नटवा टोला का रहने वाला था। पिता ने बताया कि वह दो दिन पहले घर से झोले में दो चादर लेकर निकला था। मां ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं माना। उसकी पत्नी की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।