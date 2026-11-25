गोरखपुर: आम के पेड़ से लटकता मिला महराजगंज निवासी युवक का शव, दो दिन से था लापता
कर्महा बुजुर्ग गांव के टोला बरई में बुधवार सुबह आम के पेड़ से लटकता 30 वर्षीय युवक का शव मिला। उसकी पहचान महराजगंज के श्यामदेउरवा क्षेत्र निवासी संदीप चौरसिया के रूप में हुई। वह दो दिन पहले घर से निकला था। सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने जांच की, लेकिन शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले।
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गुलरिहा थाना क्षेत्र के कर्महा बुजुर्ग गांव के टोला बरई में बुधवार सुबह आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव महराजगंज निवासी संदीप चौरसिया (30) का था। पिता सुरेश चौरसिया ने उसकी पहचान की। युवक दो दिन पहले घर से निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ग्रामीणों ने आम के पेड़ से लटकता देखा शव
बुधवार सुबह बगीचे की ओर गए ग्रामीणों ने आम के पेड़ से लटकता शव देखा था। इसकी जानकारी गांव में फैलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर गुलरिहा पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच के दौरान शव पर जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले।
महराजगंज जिले का रहने वाला था युवक
पुलिस के अनुसार, संदीप महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के नटवा टोला का रहने वाला था। पिता ने बताया कि वह दो दिन पहले घर से झोले में दो चादर लेकर निकला था। मां ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं माना। उसकी पत्नी की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि मौके पर पुलिस और फील्ड यूनिट ने जांच की। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।