गोरखपुर: रील बनाने का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी को नेपाल ले गया युवक, छह महीने बाद लौटाने की बात कही
किशोरी को रील बनाने का झांसा देकर एक युवक नेपाल ले गया। किशोरी की आरोपी की बहन से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के दौरान दोस्ती हुई थी। आरोप है कि युवक ने अपनी बहन के नेपाल में मौसी के घर वीडियो बनाने जाने की बात कहकर किशोरी को साथ चलने के लिए राजी किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने की दोस्ती एक परिवार के लिए चिंता की वजह बन गई। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी को रील बनवाने का झांसा देकर एक युवक नेपाल ले गया। किशोरी के परिजन ने जब युवक से संपर्क किया तो उसने छह महीने बाद उसे वापस लाने की बात कही। इससे परिवार अनहोनी की आशंका से परेशान है। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
किशोरी को लेकर नेपाल चला गया युवक
पीड़ित मां के अनुसार, उनकी बेटी 19 नवंबर को अचानक घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद पता चला कि शिवम नाम का युवक उसे अपने साथ ले गया है। आरोपी रुस्तमपुर ढाले के नीचे एक कॉलोनी में मां और बहन के साथ किराये के कमरे में रहता है। उसकी बहन और किशोरी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती थीं। इसी वजह से दोनों की जान-पहचान और दोस्ती हो गई थी। आरोप है कि शिवम ने किशोरी को बताया कि उसकी बहन नेपाल में मौसी के घर वीडियो बनाने जा रही है और उसे भी साथ चलने के लिए बुलाया है। इसी बहाने वह किशोरी को घर से अपने साथ ले गया। रास्ते में अपनी बहन को वापस भेज दिया और किशोरी को लेकर नेपाल चला गया।
भेजने के लिए कहने पर किया इनकार
किशोरी की मां ने आरोपी के मोबाइल पर संपर्क कर बेटी को वापस भेजने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। उसने छह महीने बाद किशोरी को वापस लाने की बात कही। इससे परिजन परेशान हैं। रामगढ़ताल थाना प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर किशोरी और आरोपी की तलाश की जा रही है।