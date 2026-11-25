पीड़ित मां के अनुसार, उनकी बेटी 19 नवंबर को अचानक घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद पता चला कि शिवम नाम का युवक उसे अपने साथ ले गया है। आरोपी रुस्तमपुर ढाले के नीचे एक कॉलोनी में मां और बहन के साथ किराये के कमरे में रहता है। उसकी बहन और किशोरी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती थीं। इसी वजह से दोनों की जान-पहचान और दोस्ती हो गई थी। आरोप है कि शिवम ने किशोरी को बताया कि उसकी बहन नेपाल में मौसी के घर वीडियो बनाने जा रही है और उसे भी साथ चलने के लिए बुलाया है। इसी बहाने वह किशोरी को घर से अपने साथ ले गया। रास्ते में अपनी बहन को वापस भेज दिया और किशोरी को लेकर नेपाल चला गया।