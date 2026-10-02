Gorakhpur News: दो परिवार पहुंचे, फिर भी नहीं हो सकी महिला के शव की शिनाख्त

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पुलिस अब महिला की पहचान के लिए आसपास के थानों से भी जानकारी जुटा रही है। शव की फोटो आसपास के थानों में साझा की गई है ताकि किसी थाने में दर्ज गुमशुदगी से उसका मिलान कराया जा सके। बुधवार को काली मंदिर के पास झाड़ियों में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे मर्चरी हाउस भेज दिया था। महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई गई है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। शव कई दिन पुराना होने की आशंका जताई गई थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। एसपी सिटी निमिष पाटील के अनुसार, महिला की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।