Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Two brothers beaten for objecting to obscene songs; FIR registered against 11 people

Gorakhpur News: अश्लील गाने का विरोध करने पर दो भाइयों को पीटा, 11 पर प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Two brothers beaten for objecting to obscene songs; FIR registered against 11 people
बड़हलगंज। क्षेत्र के एक गांव में डीजे पर अश्लील गाना बजाने से मना करना दो भाइयों को भारी पड़ गया। आरोप है कि डीजे संचालक ने साथियों के साथ मिलकर दोनों पर हमला कर दिया। मारपीट में विनीत और विश्वजीत घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने डीजे संचालक राकेश यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पीड़ित पक्ष के अनुसार, गांव में डीजे पर अश्लील गाना बजाया जा रहा था। विनीत और विश्वजीत ने इसका विरोध करते हुए गाना बंद करने को कहा। आरोप है कि इस बात पर डीजे संचालक राकेश यादव ने दोनों भाइयों से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया।
विज्ञापन

आरोप है कि सभी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दोनों भाइयों को कड़े आदि से पीटना शुरू कर दिया। हमले में दोनों लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटने लगे तो आरोपी दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि राकेश यादव समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed