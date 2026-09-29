Gorakhpur News: लाइक-व्यूज के लिए फर्जी वीडियो बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काली सदरी और सफेद शर्ट पहना युवक बाइक से पहुंच कर वर्दीधारी को रोकता है। दोनों के बीच नौकायन में स्टंट की घटना और युवक के पिता को थाने ले जाने को लेकर कहासुनी होती है। इसके बाद दोनों सड़क पर भिड़ जाते हैं। वीडियो में युवक वर्दीधारी की जूते से पिटाई करता दिखाई देता है। आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करते नजर आते हैं। इसे पुलिसकर्मी और अधिवक्ता के बीच विवाद बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। शाहपुर पुलिस और साइबर टीम की जांच में वीडियो फर्जी पाया गया। पुलिस के अनुसार, वीडियो में पुलिसकर्मी की वर्दी पहने व्यक्ति पुलिस विभाग में तैनात नहीं है। इसी तरह अधिवक्ता के रूप में दिखाई दे रहा युवक भी वास्तविक अधिवक्ता नहीं है। लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए फर्जी घटना तैयार कर वीडियो बनाया गया था। पुलिस का आरोप है कि वीडियो के जरिये पुलिस और अधिवक्ता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।थाना प्रभारी अंजुल सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रिन्स शर्मा और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस वीडियो बनाने और उसे वायरल करने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।