Gorakhpur News: बारिश में पेड़ गिरे, थमी ट्रेनों की रफ्तार

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ट्रैक पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचीं। पेड़ों को काटकर ट्रैक से हटाने का काम शुरू किया गया। एक स्थान पर बड़ा यूकेलिप्टस का पेड़ गिरने से ओएचई भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसे ठीक करने के लिए टीआरडी और इंजीनियरिंग विभाग की टीमें लगाई गईं। देर रात तक पेड़ काटने और हटाने का काम जारी रहा। विज्ञापन



गोरखपुर स्टेशन पर सुबह से ट्रेनों का इंतजार करते रहे यात्री

ट्रेनों के घंटों लेट होने से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। कई यात्री सुबह से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का इंतजार करते रहे। वैशाली एक्सप्रेस करीब छह घंटे देरी से पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। सीट और कोच में चढ़ने के लिए यात्रियों में जल्दबाजी भी दिखाई दी। विज्ञापन विज्ञापन



कंट्रोल रूम और वॉर रूम में निगरानी बढ़ाई गई



रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम और वॉर रूम में निगरानी बढ़ा दी। ट्रैक पर पेड़ हटाने और क्षतिग्रस्त ओएचई को ठीक करने के बाद ही ट्रेनों को आगे रवाना किया गया। ट्रैक पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचीं। पेड़ों को काटकर ट्रैक से हटाने का काम शुरू किया गया। एक स्थान पर बड़ा यूकेलिप्टस का पेड़ गिरने से ओएचई भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसे ठीक करने के लिए टीआरडी और इंजीनियरिंग विभाग की टीमें लगाई गईं। देर रात तक पेड़ काटने और हटाने का काम जारी रहा।गोरखपुर स्टेशन पर सुबह से ट्रेनों का इंतजार करते रहे यात्रीट्रेनों के घंटों लेट होने से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। कई यात्री सुबह से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का इंतजार करते रहे। वैशाली एक्सप्रेस करीब छह घंटे देरी से पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। सीट और कोच में चढ़ने के लिए यात्रियों में जल्दबाजी भी दिखाई दी।कंट्रोल रूम और वॉर रूम में निगरानी बढ़ाई गईरेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम और वॉर रूम में निगरानी बढ़ा दी। ट्रैक पर पेड़ हटाने और क्षतिग्रस्त ओएचई को ठीक करने के बाद ही ट्रेनों को आगे रवाना किया गया।

गोरखपुर। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेनों की रफ्तार थम गई। गोंडा-बस्ती रेलखंड में अलग-अलग स्थानों पर सात से आठ पेड़ ट्रैक पर गिर गए। इससे लखनऊ की ओर से गोरखपुर आने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोककर आगे रवाना किया गया। वाराणसी मंडल के भटनी जंक्शन के पास भी ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा। इस रूट पर भी 10 से ज्यादा पेड़ गिर गए।