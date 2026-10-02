Gorakhpur News: बाढ़ के पानी में डूबने से तीन साल के मासूम की मौत

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बताया गया कि बुधवार शाम आदित्य घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह खेलते-खेलते बाढ़ के पानी की ओर चला गया और गहरे पानी में डूब गया। कुछ देर बाद परिजन और ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तलाश शुरू की। बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आदित्य दो भाइयों में छोटा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। देर रात हादसे की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार सत्येंद्र मौर्य और नायब तहसीलदार जयप्रकाश राजस्व पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। तहसीलदार ने परिवार को सांत्वना देते हुए संबंधित अधिकारियों को शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।